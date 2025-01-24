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Bartın'da Motosikletin Yaya Kadına Çarpma Anı Kameralarda

Bartın'da Motosikletin Yaya Kadına Çarpma Anı Kameralarda
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Bartın'da seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Bartın'da seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kadına çarptı. Kadının yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Bartın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir eden Ö.K., idaresindeki 74 ABP 517 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.G isimli kadına çarptı.

Kazada yaralanan F.G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Sürücü Ö.K, ise gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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