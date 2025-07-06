Bartın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Bartın'da Mevren Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobilin arkadan çarptığı motosiklet devrildi. Yaralı sürücü A.D. hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da otomobilin arkadan çarptığı motosiklet devrilirken sürücüsü de yola savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mevren Kavşağı'nda, Kurucaşile'den Bartın istikametine seyir eden A.D. idaresindeki motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Motosiklet devrilirken sürücüsü de yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü A.D., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedneiyle yek şeridi kapanan yolda jandarma ekipleringüvenliği sağladı.

Yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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