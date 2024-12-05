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Bartın'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Hastanelik Oldu

Bartın'da Motosiklet Kazası: Kadın Sürücü Hastanelik Oldu
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Bartın'ın Tuna Mahallesi'nde motosikletiyle kaldırıma çıkmaya çalışan kadın sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da motosiklet ile kaldırıma çıkmaya çalışan kadın sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hastanelik oldu.

Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde seyir eden C.A. idaresindeki 74 ABN 573 plakalı motosiklet kaldırma çıkmak istediği esnada devrildi. Motosikletin kadın sürücü kazada hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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