Bartın'da Motosiklet Hırsızlığı: 97 Saatlik Güvenlik Kamerası İzlemesi ile Yakalandı

Bartın'da Motosiklet Hırsızlığı: 97 Saatlik Güvenlik Kamerası İzlemesi ile Yakalandı
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Bartın'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polis ekiplerinin 97 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıs, motosikletin sahibiyle birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın'da park halindeki motosikleti çalan şahıs, polisin 97 saatlik kamera görüntülerini izlemesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Şehirlerarası Otobüsle Terminali önünde park halindeki bir motosiklet çalındı. Motosikletin sahibi, polis merkezine müracaat etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan incelemeler sonrası harekete geçti. Yaklaşık 97 saatlik kamera kaydını inceleyen ekipler, şahsın kimliğini ve istikametini tespit etti. M.E.F olduğu tespit edilen şahsın motosikletle Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine hareket ettiğini belirledi. Şahsın adresisini de belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Motosiklet sahibine teslim edilirken gözaltına alınan M.E.F., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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