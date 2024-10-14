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Bartın'da Mantar Toplarken Düşen Kadın Kurtarıldı

Bartın'da Mantar Toplarken Düşen Kadın Kurtarıldı
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Bartın'ın Uzunöz köyünde ormanda mantar toplarken düşerek ayağı kırılan 50 yaşındaki kadın, kurtarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da ormanda mantar toplarken düşerek ayağı kırılan kadının yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Bağırarak yardım isteyen kadın, ekiplerin operasyonu ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Uzunöz köyünde ormanlık alanda mantar toplamaya giden 50 yaşındaki Nurten Ç., bir anda çığlık atarak yardım istedi. Sesi duyan köylülerin ihbarı üzerine ise bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan kısa süreli çalışmada yeri tespit edilen kadının, düşmesi sonucu ayağının kırıldığı belirlendi. Ekipler, sedye ile kadını ormandan çıkardı. Bir süre ormanda mahsur kalan kadın, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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