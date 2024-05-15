Bartın'da mahsur kalan kedi vitrin camını tırmalayarak yardım istedi

Bartın'da bir mağazada mahsur kalan kedi, cansız mankenlerin bulunduğu vitrinin camını tırmalayarak yardım istedi.

Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan bir mağazaya dün akşam girdiği tahmin edilen sokak kedisi, içeride mahsur kaldı. Günün ilk ışıklarında mağazanın vitrin bölümüne çıkan kedi, cansız mankenlerin arasında dolaşarak yardım istedi. Zaman zaman mağazanın camını tırmalayan kediyi gören vatandaşlar, yandaki diğer esnafa, onlar da mağaza sahibine ulaştı. Vitrinde ilginç görüntüler oluşturan ve saatlerce yardım isteyen kedi, mağaza sahibinin sabah gelip iş yerinin kapısını açması ile özgürlüğüne kavuştu. - BARTIN