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Bartın'da mahsur kalan kedi vitrin camını tırmalayarak yardım istedi

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Bartın'da bir mağazada mahsur kalan kedi, cansız mankenlerin bulunduğu vitrinin camını tırmalayarak yardım istedi. Mağaza sahibi sabah gelip iş yerinin kapısını açmasıyla kedi özgürlüğüne kavuştu.

Bartın'da bir mağazada mahsur kalan kedi, cansız mankenlerin bulunduğu vitrinin camını tırmalayarak yardım istedi.

Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan bir mağazaya dün akşam girdiği tahmin edilen sokak kedisi, içeride mahsur kaldı. Günün ilk ışıklarında mağazanın vitrin bölümüne çıkan kedi, cansız mankenlerin arasında dolaşarak yardım istedi. Zaman zaman mağazanın camını tırmalayan kediyi gören vatandaşlar, yandaki diğer esnafa, onlar da mağaza sahibine ulaştı. Vitrinde ilginç görüntüler oluşturan ve saatlerce yardım isteyen kedi, mağaza sahibinin sabah gelip iş yerinin kapısını açması ile özgürlüğüne kavuştu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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