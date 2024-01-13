Bartın'da Mahsur Kalan Araç Karayolları Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bartın'da yolda kalan bir araç sürücüsünün yardımına yetişen köylülerin aracı kurtarmak için uyguladığı tüm yöntemler başarısız oldu. Çelik halat bağladıkları aracı elleriyle çekmeye çalışan köylüler, karla mücadele ekiplerinin yolu temizlemesi ile rahat nefes aldı.

İstanbul'dan memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyüne aracıyla giden Kemal Yeşilkaya, köyüne birkaç kilometre kala kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yakınlarını arayan Yeşilkaya, yanına yaya olarak gelen akrabaları ve köylülerin yardımıyla aracını saplandığı kardan kurtarmaya çalıştı. Köyden çelik halat bulan köylüler, önce araca bağladıkları halatı elleriyle çekmeye çalıştılar. Yapılan manevra ve denemelerde başarısız olan köylüler aracı iterek, rampayı çıkarmaya çalıştı. Çabaları boşa giden köylüler, bu kez aracı geri geri iterek kurtarmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca uğraşan Yeşilkaya ve köylülerin yardımına ise umudu kestikleri bir anda karayolları ekipleri yetişti. Karayollarına ait iş makineleri tarafından yol yeniden kardan temizlendi.

Yoldaki karın kürenmesinin ardından aracını kurtaran Kemal Yeşilkaya, köyüne ulaştı. - BARTIN