Bartın'da Lise Öğrencileri Arasında Kavga

BARTIN'da belediye servis durağında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların tekme tokat kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'ndeki belediye servis durağında meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kız arasında, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavgaya tutuştu. Kavgaya kızlardan birinin 3 arkadaşı daha dahil oldu. 4 öğrenci, diğer kızı aralarına alarak saçından çekip, yere yatırıp tekmeledi. Kavgayı gören vatandaşlar, araya girip, tarafları ayırdı. O anlar, kavga eden kızların arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)