Bartın'da Lavaboda Baygın Bulunan Şahıs Kurtarıldı

Bartın'da Lavaboda Baygın Bulunan Şahıs Kurtarıldı
Bartın'da bir şahıs lavaboda baygınlık geçirerek kurtarıldı. Olay, yakınlarının yardım çağrısı üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleşti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bartın'da lavaboda baygınlık geçiren şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında yaşayan şahıstan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kapı zilini çalarak şahsa ulaşmaya çalıştı. İçeriden ses gelmemesi üzerine ise polisler haber merkezine yaptığı anons ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderilmesini istedi. Şahsın kaldığı eve merdiven yardımıyla ulaşan itfaiye ekipleri, camı kırarak içeri girdi. Polis ve itfaiye ekipleri, şahsı lavabonda baygın vaziyette buldu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılan ve ismi açıklanmayan şahsın, rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği belirlendi. Ambulansla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
