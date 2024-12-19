Bartın'da Laf Atma Nedeniyle Kavga: 1 Yaralı, 1 Sinir Krizi
Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, bir kadın sinir krizi geçirdi. Polis müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Bartın'ın en işlek caddelerinden olan Şadırvan'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın da sinir krizi geçirdi
Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde seyir eden A.K. ile kendisine laf attığı ileri sürülen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine ise ortalık karıştı. Yola taşan kavga nedeniyle bir süre trafiğin kilitlendiği olayda bir kişi yaralanırken, 1 kadın ise sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden önlenirken, polis tarafları etkisiz hale getirdi. Olay yerinde A.K., ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. - BARTIN