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Bartın'da Laf Atma Kavgası: 1 Yaralı, 1 Kadın Sinir Krizi Geçirdi

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Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde başlayan laf atma tartışması, kavga ile sonuçlandı. Olayda bir kişi yaralanırken, bir kadın sinir krizi geçirdi. Polis müdahale etti ve tarafları etkisiz hale getirdi.

Bartın'da laf atma kavgası: 1 kişi yaralandı, 1 kadın sinir krizi geçirdi

BARTIN - Bartın'ın en işlek caddelerinden olan Şadırvan'da laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, bir kadın da sinir krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Şadırvan Caddesi'nde seyir eden A.K. ile kendisine laf attığı ileri sürülen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine ise ortalık karıştı. Yola taşan kavga nedeniyle bir süre trafiğin kilitlendiği olayda bir kişi yaralanırken, 1 kadın ise sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden önlenirken, polis tarafları etkisiz hale getirdi. Olay yerinde A.K., ambulansla hastaneye kaldırılan E.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bartın'da Laf Atma Kavgası: 1 Yaralı, 1 Kadın Sinir Krizi Geçirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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