Haberler

Bartın'da Kuyudan Su Tahliye Ederken Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti

Bartın'da Kuyudan Su Tahliye Ederken Baygın Bulundu, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir binanın bodrum katında kuyudan su tahliye ederken baygın halde bulunan Hüseyin K., hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli ölüm incelemesi başlatıldı.

Bartın'da bir binanın bodrum katında bulunan kuyudaki suyu tahliye ederken baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan ve taşan kuyudaki suyu tahliye etmek isteyen Hüseyin K., yerde baygın halde yatarken bulunmuştu. Polis ve sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı halde binanın bodrumundan çıkarılan Hüseyin K, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalalere rağmen Hüseyin K. kurtarılamadı.

Hüseyin K.'nın ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, elektrik çarpması, gazdan zehirlenme, kalp krizi gibi ihtimaller değerlendiriliyor. Yapılacak otopsinin ardından Hüseyin K'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ses çıkaran çocuklara kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki Hiranur ölümle pençeleşiyor

'Ses çıkaran' çocukları kurşunladı! Gencecik kız ölümle pençeleşiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletini tanıyın, işgale karşı en güzel cevaptır

ABD'li dergide makalesi yayımlandı! Erdoğan'dan dünyaya net çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.