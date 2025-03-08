Bartın'da Kumar Operasyonunda 4 Kişiye Cezalar Kesildi
Bartın'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da idari yaptırım uygulandı.
Bartın'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 TL para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okulak Mahallesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda 4 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynayan şahıslara 36 bin 988 idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında da idari yaptırım uygulandı. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa