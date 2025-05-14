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Bartın'da Kumar Baskını: 4 Kişiye 37 Bin TL Ceza

Bartın'da Kumar Baskını: 4 Kişiye 37 Bin TL Ceza
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Bartın'da bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında dört kişiye toplamda 37 bin TL para cezası kesildi. Baskın sırasında kumar oynayanlar tespit edilerek, 27 bin 600 TL nakit paraya ve 52 oyun kağıdına el konuldu.

Bartın'da bir kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında 4 kişiye yaklaşık 37 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Okulak Mahallesi Topçukonağı Caddesi 653 Sokak üzerindeki bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında iş yerinde 4 şahsın kumar oynadıkları tespit edilirken, masada ise 52 oyun kağıdı ve toplamda 27 bin 600 TL'ye el konuldu.

Kıraathane sahibi İ.Y.'ye kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem başlatılırken, Z.D., M,A., S.G ve O.E.'ye kumar oynamaktan toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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