Bartın'da Kumar Baskını: 4 Kişiye 36 Bin TL Ceza

Bartın'da Kumar Baskını: 4 Kişiye 36 Bin TL Ceza
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Bartın'da bir iş yerinde yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4 kişi toplamda 36 bin 988 TL para cezası aldı. İş yeri sahibi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Bartın'da bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplamda 36 bin 988 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesinde faaliyet gösteren iş yerine savcılık koordinesinde düzenlenen baskında kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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