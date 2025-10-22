Haberler

Bartın'da Kırmızı Işıkta Çarpılan Aracın Sürücüsü Hastanede Tedavi Oldu

Bartın'da Kırmızı Işıkta Çarpılan Aracın Sürücüsü Hastanede Tedavi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da kırmızı ışıkta duran bir araca çarpan sürücü, kazadan sonra polisten kaçarak hastaneye gitmiş. Polis, ehliyetsiz sürücüyü evinde yakalayarak ifadeye aldı.

Bartın'da kırmızı ışıkta duran araca çarparak, polisten kaçan sürücünün hastanede tedavi olduğu ortaya çıktı. Polis, ehliyeti olmayan sürücüyü evinde yakaladı.

Bartın'da Gölbucağı Kavşağı'nda seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DNE 541 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 74 DA 200 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada hurdaya dönen otomobilden sağ çıkan sürücü koşarak olay yerinden kaçmıştı. Ayağında ve elinde kaza nedeniyle oluşan darbeler nedeniyle yürümekte zorlanan sürücünün, izini kaybettirdikten sonra Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisine giderek, tedavi olduğu ortaya çıktı. Hastanede, yolda yürürken düştüğü ve yuvarlandığını söylediği öğrenilen şahsın, taburcu edildikten sonra ise evine gittiği belirlendi. Eşkal ve kamera görüntülerini izleyerek sürücünün peşine düşen ekipler, hastane güvenlik kamera görüntülerinde şahsı teşhis etti. Ekipler, yürüttükleri çalışmayla kısa sürede kaçan sürücünün B.G. olduğunu belirleyerek, ev adresine ulaştı.

Evinde bulunan ve yapılan testte alkol çıkmayan B.G.'nin ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Para cezası kesilen B.G.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi

Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.