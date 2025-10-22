Bartın'da Kırmızı Işıkta Çarpılan Aracın Sürücüsü Hastanede Tedavi Oldu

Bartın'da kırmızı ışıkta duran araca çarparak, polisten kaçan sürücünün hastanede tedavi olduğu ortaya çıktı. Polis, ehliyeti olmayan sürücüyü evinde yakaladı.

Bartın'da Gölbucağı Kavşağı'nda seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DNE 541 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 74 DA 200 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada hurdaya dönen otomobilden sağ çıkan sürücü koşarak olay yerinden kaçmıştı. Ayağında ve elinde kaza nedeniyle oluşan darbeler nedeniyle yürümekte zorlanan sürücünün, izini kaybettirdikten sonra Bartın Devlet Hastanesi'nin acil servisine giderek, tedavi olduğu ortaya çıktı. Hastanede, yolda yürürken düştüğü ve yuvarlandığını söylediği öğrenilen şahsın, taburcu edildikten sonra ise evine gittiği belirlendi. Eşkal ve kamera görüntülerini izleyerek sürücünün peşine düşen ekipler, hastane güvenlik kamera görüntülerinde şahsı teşhis etti. Ekipler, yürüttükleri çalışmayla kısa sürede kaçan sürücünün B.G. olduğunu belirleyerek, ev adresine ulaştı.

Evinde bulunan ve yapılan testte alkol çıkmayan B.G.'nin ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Para cezası kesilen B.G.'nin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - BARTIN