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Bartın'da Kına Gecesi Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Bartın'da Kına Gecesi Yemeğinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
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Bartın'da düzenlenen bir kına gecesinde sunulan yemekte fenalaşan 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. İlk incelemeler, davetlilerin tavuktan zehirlendiğini gösteriyor. Sağlık durumu iyiye giden hastalar taburcu ediliyor.

Bartın'da kına gecesinde verilen yemekte fenalaşan 2'si çocuk toplam 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Çayırlar mevkisinde A.Ü.'nün yapılacak kına gecesi öncesinde davetlilere yemek ikram edildi. Pilav ve tavuğun verildiği yemeğin ardından fenalaşan 2'si çocuk toplam 11 kişi mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle Bartın Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede davetlilerin tavuktan zehirlendiği düşünülürken hastaneye kaldırılanların tedavisine başlandı. Tedavi altına alınan 11 kişinin de sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilenlerin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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