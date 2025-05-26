Bartın'da Kedi Motosikleti Devirdi
Bartın'da bir kedi, araçlar arasında gezinerek bir motosikleti devirdi. Motosikletin düşmesiyle panikleyen kedi hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, devrilen motosikletin etkisiyle başka bir motosikleti tutmaya çalışan bir müşteri, durumu güvenlik kameralarında inceledi.
Bartın'da inanılması güç olay yaşandı. Araçlar arasında gezinen bir kedi motosikleti devirdi.
Bartın Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir erkek kuaförü önünde gezinen kedi önce bir otomobilin ön kaputunun üzerine çıktı. Ardından ise aşağıya inerek motosiklete çıktı. Tekrar yere inmeye çalışan kedi, bu esnada motosikleti devirdi.
Kedi panikledi, müşteri şaşırdı
Motosikletin devrilmesi ve çıkan ses nedeniyle panikleyen kedi hızla alandan uzaklaşırken, orada bulanan bir müşteri ise devrilen motosikletin çarparak hareket ettirdiği başka motosikleti tutmaya ve ne olduğunu anlamaya çalıştı.
Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Motosikletin devrilmesine anlam veremeyen müşteri ve işyeri çalışanları, güvenlik kameraları incelemesiyle gerçeği anladı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, "Güvenlik kamerası olmasaydı, kedinin devirdiğine inanmazdım" yorumlarına neden oldu. - BARTIN