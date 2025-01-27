Bartın'da Kazaların Sıkla Yaşandığı Yolda Motosiklet Kazası

Bartın'da sık sık trafik kazalarının yaşandığı yolda bu kez bir motosiklet kaza yaptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da hız yapan sürücülerin kaygan zemin nedeniyle kaza yaptığı çevre yolunda bu kez E.T idaresindeki 74 ABN 176 plakalı motosiklet devrildi. Bir ayda 15'i aşkın kazanın meydana gelmesi nedeniyle "sabıkalı yol" olarak adlandırılan çevre yolunda Ebu Derda Türbesi yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için yola ışıklı tabela ve dubalar koyarak, güvenlik tedbirri aldı.

Hız yapan sürücülerin kabusu haline dönüşen yol, çevresindeki istinat duvarından sızan su ya da çiğ ve yağmur gibi nedenlerle ıslanıyor. Yol, sıcaklığın düştüğü dönemlerde ise buz pistine dönüyor. Gizli buzlanma sonucu kayganlaşan yolda viraja giren sürücülerin yolculukları kazayla sona eriyor.

Uyarı ve ikaz tabelaları ile donatılmasına rağmen kazaların önlenemediği yolda Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki ilgili kamu kurumlarının yetkilileri de inceleme yapmıştı. İncelemede yolun güneş almaması, sızıntı, yağmur gibi sebeplerden yolda gizli buzlanma oluştuğu belirlenmişti. Geçici çözümlerle kazaların önüne geçilemediği yolun yeniden kayganlığa neden olmayacak şekilde yapılması planlandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez yaralamalı kazanın meydana geldiği yolun yakın bir zamanda yatırım programına alınarak, çalışmaların başlaması bekleniyor. - BARTIN