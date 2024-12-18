Üye Girişi
Haberler
Mesrur Barzani: Türkiye Kürtlerle değil PKK ile savaşıyor
Barzani'den dikkat çeken "Türkiye" açıklaması
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar

Bartın'da Kaza: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Bartın'da Kaza: Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak durdu. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.

Bartın'da yoldan çıkan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğırlar köyüne bağlı Kayraltı Mahallesi'nde seyreden M.A. idaresindeki 74 BL 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki araziye giren araç, ağaca çarparak durabildi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
img

Ortalığı birbirine katan hakemin notunu verdiler
img

Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 19 Aralık Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19 Aralık Yıldırım, İnegöl, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 19 Aralık Muratpaşa, Manavgat, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 19 Aralık Perşembe 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 19 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l Nefes Gazetesi kimin, sahibi kim? Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi? 23.23 saat anlamı nedir? 23 23 saat aşk anlamı 2024! 00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.