Defne toplarken kaybolan kadının cansız bedeni bulundu: O anlar İHA kameralarına yansıdı

Bartın'da defne toplamak için gittiği ormanda kaybolan 78 yaşındaki kadın evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu.

Bartın'ın Gençali köyünde 2 gün önce ormana defne toplamaya giden Zehra Günay'dan haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bölgede 2 dron, 1 iz arama köpeği 92 kişilik ekiple yaklaşık 10 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Önce ipi ve eşarbı bulunan kayıp kadın tam 48 saat sonra evine 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alandaki çalıların arasında bulundu. O anlar, saniye saniye İHA kameralarına yansıdı.

Yapılan ilk belirlemelerde, kadının defne ağacını keserken, çalılık alana düştüğü ve orada yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının kesin ölüm nedeni savcılık incelemesi ve otopsinin ardından belirlenecek.

İncelemelerin ardından Zehra Güneş'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. - BARTIN