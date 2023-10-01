Bartın'da Kaybolan 12 Yaşındaki Kız Bulundu, İstismarcılar Tutuklandı

Bartın'da kaybolan 12 yaşındaki kızı arayan jandarma ekipleri, çocuğun bulunduğu belirlenen metruk binaya baskın düzenledi. Kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'da yaşayan bir ailenin, akşam saatlerinde 12 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine Bartın Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 12 saatlik detaylı araştırma sonucunda çocuğun izine ulaşan ekipler, kızın Çaydüzü Mahallesi'nde bir metruk binada olduğunu tespit etti. Binanın etrafını saran jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda aradıkları kız çocuğu ile birlikte 61 yaşındaki S.K. ve 24 yaşındaki Ö.Ç.'yi yarı çıplak şekilde buldu.

Şahıslar gözaltına alınırken, ifadesine başvurulan çocuk ise S.K. ve Ö.Ç.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduklarını söyledi. Yapılan tahkikat sonucu adli makamlara götürülen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BARTIN