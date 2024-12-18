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Bartın'da Kavga Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Bartın'da Kavga Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
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Bartın Kırtepe Mahallesi'nde hala ve yeğeni arasında yaşanan kargaşa, intihar girişimi olarak algılandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, durumun intihar olmadığını tespit etti. Mahalleli, yaşananların ardından rahat bir nefes aldı.

Bartın'da kavga eden hala ve yeğen mahalleyi ayağa kaldırdı. Görenlerin intihar girişimi zannettiği olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti. Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.

Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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