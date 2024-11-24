Bartın'da Karla Mücadele: Yolda Kalan Araçlar ve İnsani Yardım
Bartın'ın Ulus ilçesinde 50 santimetreyi bulan kar, birçok aracı yolda bıraktı. Karla mücadele ekipleri, yardıma ihtiyaç duyan sürücülere destek oldu.
Bartın'ın Ulus ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, hazırlıksız yakalanan araçlar yolda kaldı.
Bartının Ulus ilçesi Dereli Köyü Sarıçam mevkisinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle çevre köylerde yol ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç ise yolda kaldı. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri, araçlarına zincir takarak, kurtulmaya çalıştı. Sürücülerin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti. - BARTIN