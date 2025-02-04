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Bartın'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Başladı

Bartın'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Başladı
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Bartın'da Meteorolojinin uyardığı kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin kar yağışı nedeniyle uyardığı iller arasında olan Bartın'da beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde kar yağışı nedeniyle uyardığı iller arasında olan Bartın'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başladı. Bartın'ın merkezine bağlı Arıt bölgesindeki köylerde Ulus ilçesine bağlı olan ve Küre Dağları eteğindeki köylerde, Ulus ilçesi Kumluca Beldesi'ne bağlı bazı köyler ile orman işçilerinin çalıştığı yüksek kesimlerdeki yaylalarda kar yağışı başladı. Bazı bölgelerde kar yağışı sis ile birlikte etkili olurken, kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgedeki orman işçileri kar ve soğuk havaya rağmen rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yarın da sürmesi beklenen kar yağışının şehir merkezinde de etkili olması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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