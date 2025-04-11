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Bartın'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bartın'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük yolu tüm araçlara kapatıldı. Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ekipler, yolda kalan araçlar nedeniyle geçişlere izin vermiyor.

Bartın'da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle Bartın- Karabük yolu tüm araçlara kapatılırken, Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sabah başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı nedeniyle Bartın- Karabük karayolu ulaşıma kapandı. Abdipaşa beldesi mevkisinde tüm araçları durduran ekipler, Karabük istikametine geçiş vermiyor. Bartın'dan Karabük tarafına verilen ulaşımın, Ahmetusta Geçidi mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan ve devrilen araçlar nedeniyle ulaşımın verilemediği öğrenildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ata verildi. Ulus Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı kararla taşımalı eğitim yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde ve özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilite merkezlerinin bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Bartın İl merkezi, Amasra ve Ulus ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman devam ederken, kar kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizin üstünden Amasra ilçesine uzanan kar bulutları, eşsiz görüntülere sahne oldu. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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