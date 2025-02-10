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Bartın'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Bartın'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
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Bartın'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, sürücüler için zorluklar oluşturuyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölgedeki karayoluna yönelik önlemler alınıyor.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bartın-Kurucaşile karayolunda akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ahatlar Tepesi'nde karayolunun her iki yönü kar nedeniyle beyaza bürünürken yol kenarındaki kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın'ın Arıt mevkisindeki köylerde de kar yağışı devam ediyor. Kar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı karayollarında bölge trafik, köylerde ise jandarma ekipleri devriye atıyor.

Karla kaplanan yollar ise karayolları ve il özel idaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından temizlenerek, buzlanmaya karşı tuzlanıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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