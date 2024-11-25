Bartın'da Kar Yağışı Sürücüler İçin Çile, Vatandaşlar İçin Eğlence Oldu

Bartın'da devam eden kar yağışı yollardaki sürücüler için çileye, yanındakiler için ise eğlenceye dönüştü.

Bartın'ın Ulus ilçesindeki yüksek kesimlerdeki köylerinde, Bartın'ın Arıt bölgesindeki bazı köylerde ve Bartın-Karabük karayolunda kar yağışı aralıklarla sürüyor. Yollarda zaman zaman kalınlığı 30 santimetreyi aşan kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zincir bulunmayan ve yaz lastikleri ile yola çıkan sürücüler, kaza yapmadan seyir edebilmek yoğun çaba sarf etti. Yoğun kar yağışında kalan ve kara saplanan araçlar ise vatandaşlsr tarafından itilerek kurtarıldı.

Yollarda kalan vatandaşlar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Ateş yakıp ısınan vatandaşlar, kar topu oynayarak kar yağışının keyfini sürdü.

Öte yandan karla mücade ekipleri de yolların kapanmaması içi yoğun bir şekilde kar küreme çalışmaları yürütüyor. - BARTIN