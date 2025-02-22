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Bartın'da Kar Yağışı Sonrası Tepsi ile Kayarken Kaza Geçiren Genç Kız Ağır Yaralandı

Bartın'da Kar Yağışı Sonrası Tepsi ile Kayarken Kaza Geçiren Genç Kız Ağır Yaralandı
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Bartın'ın Demirciler Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı sırasında tepsi ile kayan genç kız, duvara çarparak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bartın'da etkili olan kar yağışında tepsi ile kayan genç kız, duvara çarptı. Meydana gelen olayda ağır yaralan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da şiddetli kar yağışı nedeniyle Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsi ile kayan Ş.S., duvara çarptı. Olayın ardından hareketsiz yerde yatan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan genç kızın duvara çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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