Kahramanmaraş depreminin üzerinden 2 yıl geçti: 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin 2. yılı! İki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu
MHP'den Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına yanıt

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
İmamoğlu mu, Yavaş mı? Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması

Özgür Özel'den bomba 'ön seçim' açıklaması
Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama: Başkan bunu yapmaya kararlı

Beyaz Saray'dan Trump'ın skandal Gazze planıyla ilgili açıklama

Bartın'da Kar Yağışı Gençlere Çiftetelli Oynattı

Bartın'da Kar Yağışı Gençlere Çiftetelli Oynattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da gece yarısı başlayan kar yağışı, gençlerin eğlenceli anlar yaşamasına sebep oldu. Caddelerde karın keyfini çıkaran gençler, oyun havası eşliğinde çiftetelli oynadı.

Bartın'da gece yarısı bastıran kar yağışı, gençlere çiftetelli oynattı.

Bartın'da gece yarısı lapa lapa yağan kar, caddedeki gençleri sevindirdi. Kimisi yürüyüş yaparak, kimisi ise fotoğraf çekilerek kar yağışının keyfini çıkardı. İki genç ise oyun havası eşliğinde çiftetelli oynadı. Kar altında göbek atan atan gençler, şehir merkezinde ilk kez bu kadar güzel kar yağışı gördüklerini ifade etti.

Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi ve Kemer Meydanı başta olmak üzere şehrin ana cadde ve sokakları beyaza büründü.

Yağışın aralıklarla yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
img

Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı yurdu esir aldı, 25 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
Yangın faciası soruşturmasında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı tutuklandı

Yangın faciasında Bolu İl Özel İdaresi'nden iki kişi tutuklandı!
Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almayan kızı Tuğçe Tayfur isyan etti

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, kızı Tuğçe Tayfur isyan etti
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.