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Bartın'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Bartın'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
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Bartın'da dün gece başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 cm'yi aştı. Ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Bartın'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bartın-Amasra karayolunda dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla bugün de devam ediyor, kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreyi aştı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar ve buzlanma nedeniyle karayollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, kar etkisini Bartın-Amasra karayolu ve yüksek kesimlerdeki köylerin yanı sıra Bartın-Karabük ve Bartın-Kurucaşile karayollarında da sürdürüyor.

Bazı bölgelerde ise kartpostallık görüntü oluşturan yağışın bugün de aralıklarla sürmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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