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Bartın'da Kar Yağışı Başladı

Bartın'da Kar Yağışı Başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyarı yaptığı Bartın'da, yüksek kesimlerin ardından şehir merkezine de kar yağışı düştü. Ahatlar mevkisinde yol kenarları beyaz örtüyle kaplanırken, karayolu üzerindeki bazı bölgelerde lapa lapa kar yağdığı görüldü.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı iller arasında bulunan Bartın'da yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de beklenen kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla kar yağışı uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Bartın'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, gece saatlerinden itibaren ise şehir merkezine kar yağışı düşmeye başladı. Bartın Amasra karayolu Ahatlar mevkisinde yol kenarları beyaz örtüyle kaplandı. Karayolunun bazı bölgelerinde lapa lapa kar yağarken, bazı kısımlarında ise sulu kar yağdığı görüldü. Trafiğe açık olan yolda polis ekipleri devriye atarken karayolları ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Bölgedeki kar yağışı aralıklarla devam ediyor - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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