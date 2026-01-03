Bartın'da 1125 metre rakımda çıkan ev yangını korkuttu

Bartın'da 1125 metre rakımda bulunan Isırganlı köyündeki tek katlı evde yangın çıktı. Bölgede 120 santimetreyi aşan kar ve bölgede etkili olan fırtına ile tipi nedeniyle ekipler güçlükle bölgeye ulaşarak, alevleri çevreye sıçramadan söndürdü.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve 1125 metre yükseklikte bulunan Isırganlı köyüne Ahmet Çiftçi'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin bacadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle evi sardığı öğrenilirken, yangın anında ise kar nedeniyle okulların tatil edilmesi ve hafta sonu tatili nedeniyle Çiftçi ailesinin evde bulunduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde başlayan alevleri ve dumanı gören ailenin kendisini hemen dışarı atması nedeniyle yaralanan yana can kaybı olmadığı öğrenildi.

İl merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki köye, yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Bölgede 120 santimetreyi aşan kar nedeniyle eve ulaşmakta zorlanan ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Çevredeki vatandaşların da ekiplere yardımcı olduğu yangında alevlerin arasında kalan evde büyük çaptı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - BARTIN