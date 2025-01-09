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Bartın'da Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Bartın'da Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde yürüyüş yaparken yere yığılan 64 yaşındaki Zekai Karadayı, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastayı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak yapılacak bir şey kalmadı.

Bartın'da yolda yürürken bir anda yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi'nde elinde poşetlerle yürüyen Zekai Karadayı (64), çöp konteyneri yanında bir anda yere yığıldı. Şahsın yere düştüğünü gören bir vatandaş ise dili boğazına kaçtığı düşünerek polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp hastası olan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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