Bartın'da Kalorifer Peteği Duvardan Düştü, Berber Şans Eseri Yaralanmadı

Bartın'da Kalorifer Peteği Duvardan Düştü, Berber Şans Eseri Yaralanmadı
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Bartın'da bir erkek kuaföründe yerinden çıkan kalorifer peteği düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şans eseri yara almadan kurtulan berber, yaşadığı anları paylaştı.

Bartın'da bir erkek kuaföründe yerinden çıkan kalorifer peteği yere düştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şans eseri yara almadan kurtulan berber bir süre olayın şokunu atlatamadı.

Bartın şehir merkezinde erkek kuaförlüğü yapan 17 yaşındaki Melih Mirza Çömlek, koltukta oturan müşterisinin saçını kestiği sırada yanındaki duvarda bulunan kalorifer peteği yerinden çıktı. Yere düşen petek şans eseri berbere zarar vermedi.

Peteğin düştüğü o anlar iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansırken, bir süre olayın şokunu atlatamayan berber, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Petek 2 senedir duvarda asılı duruyor. Bir sorun yoktu. Herhalde çürümüş. Birden yere indi. Topuğuma düştü ama ben ilk başta ne olduğunu anlamadım. Hissetmedim bile. Sonra etrafıma baktım, eğildim. Ne oluyor derken, peteği yerde gördüm. Çok şükür iyiyim, bana hiç bir şey olmadı. Hem biraz da güldük eğlendik" dedi.

Öte yandan peteğin dübel ve vidaların gevşemesi sonucu duvardan düştüğü belirlenirken, yapılan tadilatının ardından yeniden yerine monte edildiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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