Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 4 Yaralı

Bartın'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1'i Ağır 4 Yaralı
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Bartın'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralılara müdahale etti.

Bartın'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Abdipaşa yolu tüneller mevkiinde meydana geldi. Abdipaşa istikametinden Bartın istikametine seyir halindeki otomobil ile karşı güzergahtan gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, araç içinde sıkışan bir kişi AFAD ekiplerinin aracı kesmesi ile kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulaslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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