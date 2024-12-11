Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü

Bartın'da Kadın Taksi Sürücüsünden Darp ve Telefon Gaspı İddiası

Bartın'da Kadın Taksi Sürücüsünden Darp ve Telefon Gaspı İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir kadın, taksi sürücüsü tarafından darp edilip telefonunun gasbedildiğini iddia ederek yardım istedi. Olay yerine polis sevk edildi.

Bartın'da sokak ortasında yardım isteyen bir kadın, bir taksi sürücüsünün kendisini darp edip telefonunu gasp ettiğini ileri sürerek, gözyaşları içerisinde başından geçenleri anlattı.

İddiaya göre, Bartın'ın Topluca köyünde yaşayan F.K. isimli kadın, kocası ile bir taksi çağırarak köyden çıktı. Yolda kocası taksiden inen kadın, parası olmadığı için taksiciyle tartıştı. Taksicinin gece vakti Bartın il merkezindeki, Kırtepe Mahallesi Ahçeloğlu sokak ortasında bıraktığını gözyaşları içerisinde anlatan F.K., taksi sürücüsünün ise kendisini darp ederek, telefonunu gasp ettiğini ileri sürdü.

Elektrikli motosikletle seyir halindeki bir kadını durduran kadın, kendisine yardım edilmesini istedi. Polisi araması üzerine olay yerine ise polis ve bölge yakınındaki bekçiler sevk edildi. Gözyaşları arasında başından geçenleri anlatan kadın, taksiciden şikayetçi olduğunu söyledi.

Evine gidecek parası bulunmadığını söyleyen kadın, önce hastaneye ardından ise polis merkezine götürüldü.

Öte yandan polis ekiplerinin kadının verdiği telefon numarasını da aradıkları ve çağrılara cevap veren kimsenin olmadığı da öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'ın en sevdiği asker yakalandı! İdam edilecek
img

Terör örgütünün vahşi yüzünü en iyi anlatan video
img

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Osmangazi, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.