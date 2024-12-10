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Bartın'da Kaçan Sürücü Aracını Terk Etti

Bartın'da Kaçan Sürücü Aracını Terk Etti
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Bartın'da trafik polisinin dur ihtarına uymayan sürücü, aracını terk ederek kayıplara karıştı. Polis, terkedilen aracı otoparka çekerken sürücünün kimliğini belirlemek için güvenlik kameralarını inceliyor.

Bartın'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aracını terkederek kaçtı. Araç güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.

Bartın'da trafik polisleri, trafikte tehlikeli ve hızlı bir şekilde seyir eden ve arcın önünde plakası bulunmayan 74 BA 279 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil, Yalı mevkiinden Orduyeri Caddesi istikametine doğru kaçtı. Orduyeri Köprüsü'nü geçtikten sonra izin kaybettiren sürücü kayıplara karıştı. Aracın gidebileceği yönlerde araştırma yapan ekipler Kaynarca Caddesindeki boş bir alanda aracı terkedilmiş halde buldu. Aracın sigorta ve muayenesinin bulunmadığı belirlenen aracı kapıları açık ve korumasız bir halde bulan polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle aracı otoparka çektirdi.

Öte yandan polis, bölgedeki güvenlik kameralarından kaçan sürücünün eşkali ve kimliğini tespit etmeye çalışıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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