Bartın'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen iki kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde çeşitli aletler ve ruhsatsız bir silah bulundu.
Bartın'da kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı.
Edinilen bişgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıklarını öğrendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.Ş. ve R.A. isimli 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kazı yaptığı bölgede, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet mermi, 1 adet Spiral, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 6 adet hilti ucu, 2 adet levye, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet balta, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet el testeresi, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet metre, 1 adet el feneri, 1 adet kafa lambası, 1 adet alet çantası, 1 adet 5 lt benzin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - BARTIN