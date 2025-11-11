Bartın'da Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Suçüstü Yakalandı

Bartın'da kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bişgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıklarını öğrendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen İ.Ş. ve R.A. isimli 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların kazı yaptığı bölgede, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet mermi, 1 adet Spiral, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 6 adet hilti ucu, 2 adet levye, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet balta, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet el testeresi, 1 adet zincirli caraskal, 1 adet metre, 1 adet el feneri, 1 adet kafa lambası, 1 adet alet çantası, 1 adet 5 lt benzin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - BARTIN