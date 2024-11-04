Bartın'da Jandarma Operasyonunda 15 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Bartın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 litre etil alkol ve el yapımı rakı ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Bartın'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 litre etil alkol ele geçirildi
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca beldesinde gerçekleştirilen operasyonda, 15 litre etil alkol, 2 litre el yapımı rakı, 3 adet alkol yapımında kullanılan likit ele geçirildi. Jandarma ekipleri ele geçirilen sahte rakı, etil alkol ve likite imha edilmek üzere el koyarken, gözaltına alınan 1 kişi adli makamlara sevk edildi. - BARTIN