Bartın'da Jandarma Operasyonu: 6 Kilo Esrar ve 44 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bartın'da Jandarma Operasyonu: 6 Kilo Esrar ve 44 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bartın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo kubar esrar ve 44 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan 2 kişiden biri cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bartın'da jandarma ekipleri, iki adreste yaptığı operasyonda 6 kilo kubar esrar ve 44 kök Hint keneviri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 44 kök kenevir bitkisi ve 6 kilogram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçiren ekipler, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ş.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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