Bartın'da Jandarma Ekipleri 4 Suçluyu Yakaladı

Bartın'da Jandarma Ekipleri 4 Suçluyu Yakaladı
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Bartın'da jandarma, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından aranan dört kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti. Yakalanan kişilerin kesinleşmiş hapis cezaları bulunuyor ve cezaevine götürülmeleri bekleniyor.

Bartın'da jandarma ekipleri çeşitli suçlardan uzun süredir aranan 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. isimli şahıs, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B. isimli şahıs ile "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs yakalayarak, adli mercilere teslim etti.

Yakalanan şahısların, Jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürülmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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