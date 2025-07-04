Bartın'da Jandarma, Aranan 5 Suçluyu Yakaladı

Bartın'da Jandarma, Aranan 5 Suçluyu Yakaladı
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti. Suçlular arasında dolandırıcılık, müstehcen yayın, uyuşturucu ticareti ve kamu görevlisi kisvesi altında dolandırıcılık gibi ağır suçlardan cezası bulunan şahıslar yer alıyor.

Jandarma İl Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan 5 kişiyi yakaladı.

Bartın'da İL Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından, "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şahıs, "çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahıs, "5607 sayılı yasanın 3/18 maddesine muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yakalanan şahısların, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiğini öğrenildi - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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