Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Irmakta Mahsur Kalan Balıkçı Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da ırmakta balık avlayan bir kişi, suların yükselmesi sonucu 2 saat boyunca çağlayanda mahsur kaldı. Ekiplerden yardım isteyen amatör balıkçı, gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile ırmaktan çıkarıldı.

Bartın'da ırmakta balık avlayan bir kişi, suların yükselmesi sonucu 2 saat boyunca çağlayanda mahsur kaldı. Ekiplerden yardım isteyen amatör balıkçı, gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile ırmaktan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Irmağı Çağlayan mevkiisinde sabahın erken saatlerinde balık avlayan Hüseyin Conkur, ırmak içerisindeki bir kayaya çıktı. Sabah saat 06: 00 sıralarında suların yükselmeye başlaması ile birlikte bentte bulunan beton zeminin üzerine çıkan Hüseyin C, ırmağın karşı yakasında bulunan balıkçılara seslenerek yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar ise Hüseyin C.'nin mahsur kaldığını söylemesi üzerine polis ve kurtarma ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine ise önce polis, sonra da AFAD ekipleri geldi. Şahsa ulaşamayan ekipler, bot yardımıyla Hüseyin C'ye ulaşmaya başladı. Sudaki şiddetli akıntı ve kayalar nedeniyle şahsa ulaşmakta zorlanan ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda şahsa ulaştı. Önce şahsın yakaladığı balığı tekneye alan ekipler daha sonra ise can yeleği giydirdikleri Hüseyin C'yi bota aldı. Yeniden kara ayak basan ve kurtulmanın sevincini yaşayan Hüseyin C, yüzme bilmediğini belirterek ekiplere teşekkür etti.

Hüseyin C, "Nehrin karşı yakasında sabah balık avlıyordum. Irmağın içerisindeki bir kayanın üstüne çıktım. O zaman su seviyesi düşüktü. Sular yükselmeye başladı. Yüzme bilmediğim için geldiğim tarafa gidemedik. Kendimi zor kurtardım. Kıyafetler de nehrin karşı yakasında kaldı. Balık avlarken oltaya geldik" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çağlayan Bartın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri

Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title