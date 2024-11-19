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Bartın'da Irmak Kenarında Alkollü Şahıs Panik Yarattı

Bartın'da Irmak Kenarında Alkollü Şahıs Panik Yarattı
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Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde ırmak kenarında hareketsiz yatan Hakan Ç. isimli alkollü şahıs, polis tarafından evine gönderildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsı uyandırmakta zorluk çekti.

Bartın'da ırmak kenarında hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu. Sızdığı anlaşılan ve rahatsız edilmek istemediğini söyleyen alkollü şahsı polis, evine göndermek için uzun süre çaba sarf etti.

Bartın Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi'nde ırmak kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis yunus ekipleri şahsın "Eyvah Hakan" olarak bilinen Hakan Ç. olduğunu tespit etti. Şahsın sızdığını belirleyen polis ekipleri, şahsı uyandırarak, ikna etmeye çalıştı. Uyuduğunu söyleyerek rahatsız edilmek istemeyen şahıs, polislerin çabaları ile kendine geldi. Ekiplerin ısrarı ile ikna edilen şahıs, polislerin de yardımıyla ayağa kalkarak evine gitti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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