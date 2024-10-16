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Bartın'da Intihar Girişimi: Alkollü Şahıs Irmakta İkna Edildi

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Bartın'da, alkollü olduğu iddia edilen Serhan Ç., Gazhane Parkı yakınında ırmağa atladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süren ikna çalışmasının ardından sudan çıkarıldı. Şahsın geçmişinde eşini öldürme suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi.

Bartın'da ırmağa atlayan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışmalarının ardından sudan çıkarıldı.

Bartın Gazhane Parkı'nın arkasında yürüyen Serhan Ç. isimli şahıs, üstündeki kıyafetleri ile birlikte ırmağa atladı. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polisler, uzun süre alkollü olduğu ileri sürülen Serhan Ç'yi ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman ırmakta yüzen, bazen de suyun altına giren şahsı polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Üzerindeki yeleğini çıkaran Serhan Ç., "bunu eşime veren" diyerek, yeleği polislere doğru attı. Tekrar suya giren Serhan Ç, yaklaşık 30 dakika boyunca suyun içerisinde kaldı. Serhan Ç., kendisine ağaç dalı uzatan polis, halat uzatan itfaiye ve yaşananları izleyen vatandaşların çabası ile ikna edilerek, sudan çıkarıldı. Sudan çıktıktan sonra, "Buraya ölmeye geldim, yine olmadı" diyen Serhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Serhan Ç'nin yaklaşık 16 yıl önce eşini öldürmesi nedeniyle cezaevine girdiği, bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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