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Bartın'da İnşaat İşçisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bartın'da İnşaat İşçisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Bartın'ın Kavallar Mahallesi'nde inşaatta bakım çalışması yapan 50 yaşındaki işçi Nuri Kaplan, düşerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın'da 4 katlı bir binanın çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Bartın'ın Kavallar Mahallesi'nde 4 katlı bir inşaatın çatısında yapılan bakım çalışmasında görevli inşaat işçisi Nuri Kaplan dengesini kaybederek düştü. Beton zemine çakılan 50 yaşımdaki Nuri Kaplan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Kaplan'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin yapılması amacıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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