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Bartın'da İki Metre Yükseklikten Irmak Yatağına Düşen Alkollü Şahıs Kurtarıldı

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Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde alkollü bir şahıs, tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktığı alandan dengesini kaybederek ırmak yatağına düştü. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla, şahıs ırmak yatağından çıkarılarak evine götürüldü.

Bartın'da ırmak yatağına düşen alkollü şahsı devriye gezen polis ekiplerinin dikkati kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Eskikonak Caddesi'ndeki otoparkta dolaşan A.Y. (65), yaklaşık 2 metre yükseklikten Bartın Irmağı yatağına düştü. Hafif şekilde yaralanan ve devriye gezen Yunus ekiplerinden yardım isteyen şahıs için polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Engebeli ve çamur arazi nedeniyle şahsı ırmak yatağından çıkarmakta zorlanan polis ekipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla şahıs ırmak yatağından çıkarıldı. Beline halat bağlanan şahıs, polis ekiplerinin desteği ile yukarı çıkarıldı. Polis ekipleri, tedaviyi reddeden ve sağlık probleminin olmadığını belirten şahsı evine götürmek için harekete geçti. Şahıs evin adresini tarif edemeyince bir yakınını telefonla arayan polis ekipleri, adresi öğrenerek şahsı evine götürdü.

Alkollü olduğu öğrenilen A.Y.'nin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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