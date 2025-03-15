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Bartın'da İftar Vaktinde Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı

Bartın'da İftar Vaktinde Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde iftar sırasında sobadan sıçrayan kıvılcımlar bir evi ve odunluğu kül etti. Yangını erken fark eden üç kişi son anda dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale ile söndürdü, ancak büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde iftar vaktinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar tek katlı bir evi ve odunluğu kül etti. Alevleri fark eden 3 kişi yanmaktan kurtulurken, çaresizce evlerinin kül olmasını izledi.

Edinilen bilgiye göre Ulus ilçesi Kayabaşı köyünde Satı Dönmez'e ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar halıyı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler evi ve bitişiğindeki odunluğu kül etti. İftar vaktinde meydana gelen yangını erkenden fark eden Durmuş, Fatma ve Gülnur Dönmez son anda kendilerini dışarı atmayı başardı.

Yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yaralanmadan evden çıkmayı başaran ev halkı çaresizce alevleri izledi. Yangının büyüme ihtimaline karşı köyde geniş güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerinde alevleri izleyen hane halkı da uyarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

Yangın nedeniyle büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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