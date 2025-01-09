Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Bartın'da Güvercinle Köpek Eğitimi Skandalı: Şahıs Gözaltına Alındı

Bartın'da Güvercinle Köpek Eğitimi Skandalı: Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir kişinin olta misinaya bağladığı güvercinle köpeğini eğittiği görüntüler ortaya çıktı. Olayın ardından kimliği belirlenen E.K., hayvanlara eziyet etme suçlamasıyla gözaltına alındı. Yaralı güvercin ise tedavi için koruma altına alındı.

Bartın'da bir kişi olta misinaya bağladığı güvercinle köpeğini eğittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine kimliği belirlenen şahıs gözaltına alınırken yaralı güvercinle koruma altına alındı.

Bartın'da bir kişi olta misinaya bağladığı güvercinle av köpeğini eğitti. Eğitim anında çekilen bir videonun ortaya çıkması üzerine ise polis harekete geçti. Kısa sürede kimliği belirlenen şahsın E.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alına alınan şahıs hakkında hayvanlara eziyet etme suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan yaralı olduğu belirlenen güvercin ise tedavi edilmesi ve koruma altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli
img

Şahan Gökbakar'dan Özgür Özel'e olay gönderme
img

Saklambaç oynayan çocuğun kafası iki duvarın arasına sıkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı

7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Türk savaş gemilerini görünce harekete geçtiler

Son Dakika Haberleri

Siyah Kalp 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! Siyah Kalp CANLI izle! 9 Ocak Perşembe Siyah Kalp 16. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.